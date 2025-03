Lorenzo del Grande Fratello? Il caso scoppia nel programma Rai | cosa hanno fatto vedere

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilsi avvicina al gran finale, ma fuori dalla Casa le polemiche non accennano a placarsi. Mentre i concorrenti si preparano a vivere gli ultimi giorni nel reality, il pubblico continua a discutere su ciò che è accaduto in questi sei mesi di trasmissione. E al centro delle critiche c’è sempre lui:Spolverato.Sui giornali e nei talk show televisivi si parla addirittura di un “Spolverato”, segno del clamore mediatico suscitato dai suoi atteggiamenti. Anche la Rai è tornata ad affrontare la questione, dedicandole spazio nella puntata del 22 febbraio di Tv Talk su Rai 3. È la terza volta, nel giro di due settimane, che l’emittente di Stato si occupa del.Leggi anche: “del.”. Ila Unomattina in famiglia:in direttaIn precedenza, l’argomento era stato trattato a Uno Mattina in Famiglia, quando Gianni Ippoliti aveva mostrato le immagini diche saltava sul letto di Stefania Orlando e faceva gesti discutibili alle spalle dell’ex showgirl.