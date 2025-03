Donnapop.it - Lorena Bianchetti si apre per la prima volta e racconta il matrimonio col marito: ecco cosa ha rivelato della loro vita privata

Leggi su Donnapop.it

, conduttrice molto amata dal grande pubblico, finalmentela suacon iltutti i dettagli!Leggi anche:porta la parrucca? Qual è la verità sui capelliconduttrice?Volto di puntaTelevisione di Stato,sia cuore aperto per la, rivelando dettagli intimisuafamiliare. Scopriamo ladi coppiapopolare conduttrice e l’amore che la lega a suo! View this post on InstagramA post shared by(@official)siper laIn occasione del compleannofiglia Estelle, che ha compiuto sei anni,ha deciso di aprire il suo cuore a chi la segue da sempre,ndo alcuni aspettisua