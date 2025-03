Ravennatoday.it - L'OraSì Ravenna porta la partita al supplementare ma cade in casa contro la Solbat Piombino

Leggi su Ravennatoday.it

Non bastano quaranta minuti per decretare la vincitrice del match tra. Dopo essere stati sotto anche di quattordici punti, i padroni dirino il match in parità, prima di arrendersi alla tripla decisiva degli ospiti nell'ultimo minuto del.Prima.