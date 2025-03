Juventusnews24.com - Lookman Juve, dalla Spagna rilanciano: c’è questo nuovo top club in corsa! Novità in vista della prossima estate

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: c’ètopininsull’attaccante dell’AtalantaArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Ademola, attaccante di proprietà dell’Atalanta e sotto contratto fino al 2026.Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo sulle tracce del nigeriano ci sarebbe ora anche il Barcellona, pronto a sfidare gli altri topin. Per l’obiettivo del mercatopotrebbero bastare anche 30 milioni di euro per convincere la Dea.Leggi suntusnews24.com