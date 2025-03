Londra inchiesta sul rogo a Heathrow

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il governo britannico ha avviato una indagine sull'incendio che ha costretto alla chiusura l'aeroporto di. Intanto le compagnie aeree hanno segnalato ulteriori disagi per i passeggeri: ieri sono stati cancellati 100 voli.Il ministro dell'Energia Ed Miliband ha chiesto al National Energy System Operator, l'ente pubblico della rete elettrica, di indagare "con urgenza" su come un singolo incendio abbia causato un così grande disservizio e di voler "comprendere i termini della resilienza energetica per le infrastrutture"