Lanazione.it - Lodo Guenzi in ’Toccando il vuoto’: "Sfidando l’altezza e la morte"

"Una storia di scalatori che sfidanoe la. Uno spettacolo che non sfida la vertigine ma abbraccia la paura". Parola di, attore, conduttore nonché cantante de Lo Stato Sociale, protagonista diilper la regia di Silvio Peroni, testo del drammaturgo scozzese David Greig, rappresentato per la prima volta in Italia. Al Teatro di Rifredi va in scena dal 28 al 30 marzo (ore 21, domenica ore 16,30) e sul palco, oltre aci sono Eleonora Giovanardi, Giovanni anzaldo e Matteo Gatta (musiche originali di Oliviero Forni). Il testo è basato sulla vera storia di Joe Simpson che nel 1985 durante la scalata nelle Ande peruviane con l’amico Simon, cade in un dirupo. In una sovrapposizione continua tra tempi e luoghi si consuma una vicenda che parla di colpa, d’amicizia e di scelte strazianti.