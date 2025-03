Strumentipolitici.it - L’Occidente prepara la successione a Zelensky e avalla l’ex comandante Zaluzhny

Leggi su Strumentipolitici.it

I politici e i media occidentali stannondo il terreno per ladialla presidenza dell’Ucraina. In particolare britannici e americani danno l’avallo aldelle Forze armate Valery Zaluznhy, che dal luglio 2024 è ambasciatore dell’Ucraina presso il Regno Unito.Gradito dagli alleati occidentaliDopo otto mesi a Londra,generale viene considerato un vero diplomatico, anzi un politico. Tuttavia non ha ancora svelato i suoi programmi futuri, evitando di identificarsi già come candidato presidenziale: Le condizioni adatte arriveranno, e allora io, come uomo che serve in una posizione di governo, potrò rispondere a tali domande. Intanto porta avanti la sua attività pubblica intervenendo a tavole rotonde ed eventi accademici, mostrandosi figura in grado di dialogare e lasciarsi convincere – magari guidare – dagli alleati angloamericani.