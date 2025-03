Lapresse.it - Lo strano post del turista ferito nell’esplosione della palazzina a Roma: “Sarà una bella settimana se non verrò ucciso”

Leggi su Lapresse.it

Grant Peterson, ilin una, nel quartiere Monteverde, aveva raccontato la sua vacanza in molteplicipubblicati sul suo profilo Facebook. Uno in particolare ha attirato l’attenzione. L’uomo, uno scozzese di 54 anni, aveva scritto al suo arrivo: “Arrivato a, treni, aerei, autobus e a piedi. facile. La sistemazione è bellissima. Questa dovrebbe essere una buonase non mi ammazzano in qualche modo”, aveva scritto Peterson a corredo di una serie di scatti del suo alloggio. A quel, datato 17 marzo, ne sono seguiti molti altri in cui ilracconta la sua vacanza. La foto più recente è stataata ieri alle 16.40 e lo immortala davanti alla fontana di Trevi.