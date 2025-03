Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: ultimi 5km per Therese Johaug, Ganz deve stringere i denti!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:37 Sanness ha ripreso Niskanen e Hennig, a sorpresa. Si va dalla 5^ alla 7^ posizione.10:35 Perde un metroai 44km.! Ribom Rosenberg e Ilar a menare nel gruppo 11-17!10:33 Ancora li, agganciata all’undicesimo posto!10:30 Interessante la sfida per il podio tra Andeon e Stadlober.10:28passa dallo stadio per l’ultima volta.10:27 Ancora lìai 40.5km! Sono 7 i minuti di ritardo dalla testa, ma la posizione è molto buona!10:25potrebbe ritirarsi dopo questa competizione, vedremo cosa deciderà in estate.10:23è al 43° km,ha appena scavallato il 40°!10:20 Il problema è che insieme alla fiemmese ci sono atlete forti in volata come Moa Ilar, Ribom e Janatova.10:19, può arrivare un bel risultato.