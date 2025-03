Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: ultime fasi della gara con 4 norvegesi al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA50 KM FEMMINILE DI SCI DIDALLE 8.3014:50 2 km all’arrivo! Klaebo, Ree, Nyenget e Krueger si giocheranno l’ultimo successo stagionale.14:49 Klaebo si fa vedere aldel quartetto norvegese. Poromaa deve accontentarsiquinta posizione dopo aver provato a rientrare.14:46 Ultimo mini passaggio allo stadio per i battistrada. Poco più di 3500 metri all’arrivo!14:44 Nonostante la grande azione lo svedese non riesce a riaccordarsi. Restano in 4 al, Krueger inizia il suo forcing sapendo di essere il meno performante in volata.14:41 Non molla Poromaa, che a 6 km dall’arrivo si riporta ad 8 secondi dal quartetto norvegese.14:37 Lo svedese Poromaa transita a 12 secondi dai battistrada, mentre il tedesco Moch paga 42 secondi.