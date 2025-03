Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: Therese Johaug chiude vincendo, Ganz 16^

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASiqui ladella 50km di(FIN) che ci lascia un’ultima (forse) vittoria di. Un saluto sportivo!10:58 Non si può non sottolineare come la Svezia, DOMINATRICE DEI MONDIALI, non abbia portato a casa neanche una Coppa del Mondo. Coincidenze? Non crediamo. Appuntamento a novembreper la stagione olimpica, sperando che lo Sci disappia rialzarsi dal torpore!10:57 Si conclude la stagione femminile di Coppa del Mondo di sci di. La Sfera di Cristallo è andata a Jessie Diggins per il secondo anno consecutivo. La Coppa distance è andata a Astrid Øyre Slind mentre quella sprint a Jasmi Joenssu.10:53 CLASSIFICA FINALE 50km F(FIN)(NOR)Astrid Øyre Slind (NOR) +1’03”Ebba Andeon (SWE) +3’28”Teresa Stadlober (AUT) +3’33”Katharina Hennig (GER) +4’21”Kerttu Niskanen (FIN) +4’26”16^ Caterina(ITA) +8’52”34^ Martina di Centa (ITA)37^ Maria Gismondi (ITA)10:49 Attendiamo, ai 48km è insieme a Fink e si giocheranno il 16° posto.