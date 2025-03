Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: sette uomini al comando dopo 32 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 50 KM FEMMINILE DI SCI DIDALLE 8.3014:14 Quarto sprint intermedio vinto dal norvegese Nyenget dinanzi ai connazionali Krueger e Ree. Poco più di 15 km all’arrivo, vedremo chi dei 7 battistrada lancerà il primo attacco.14:10 Ricapitoliamo la situazione. Passaggio all’intermedio del km 34 con 7al. Si tratta dei norvegesi Klaebo, Ree, Nyenget e Krueger, dello svedese Poromaa, del finlandese Niskanen e del tedesco Moch.14:07 Sfumate dunque le velleità di chiudere al terzo posto della classifica generale per Federico Pellegrino. L’azzurro non ha retto il primo sensibile cambio di ritmo avvenuto a circa 2 km dall’iniziale sprint intermedio, con Valnes che grazie ai punti bonus è riuscito a sopravanzare l’italiano.