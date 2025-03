Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: sei uomini al comando dopo metà gara, staccato Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 50 KM FEMMINILE DI SCI DIDALLE 8.3013:48 Siamo a. Si stacca anche l’americano Schumacher. Restano in 6 al.13:45 Completato anche il terzo giro di questa estenuante 50 km tecnica classica. Gruppo di testa adesso composto da 7 atletila scelta di Niskanen. Drappello con gli italiani ad oltre 2 minuti dai battistrada.13:44 Cambio sci per Iivo Niskanen. Il finlandese preferisce perdere ora una quindicina di secondi per sostituire i propri attrezzi. Vedremo se avrà ragione.13:42 Klaebo vuole chiudere in bellezza. Il campionissimo accelera e mette alla frusta tutti i suoi compagni di viaggio.13:40 Passaggio ai 20 km valido come secondo sprint intermedio. Prima posizione per il norvegese Klaebo sul connazionale Nyenget e sullo svedese Poromaa.