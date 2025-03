Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: Pellegrino e Graz tornano in gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della 50 km tecnica classica divalida per la Coppa del Mondo di sci di2024/. Sulle nevi finlandesi si chiude la stagione sulla distanza più lunga. Occasione per alcuni di congedarsi con un sorriso e con il morale alle stelle in vista della stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Dopo aver colto il terzo gradino del podio nella sprint a tecnica libera del venerdì Federiconon si sottrae alle fatiche della 50 chilometri. Il faro della squadra azzurra proverà a reggere per poi giocarsi le sue carte in una volta ristretta. Compito non facile al cospetto dei norvegesi e dei padroni di casa. Italia che schiera anche il rientrante Davide, Martino Carollo, Paolo Ventura e Simone Daprà.