LIVE Sci di fondo 50 km Lahti 2025 in DIRETTA | Maria Gismondi può stupire Johaug per chiudere in bellezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 50 chilometri a tecnica classica da(FIN) che chiude la stagione di Coppa del Mondo di sci di2024-, il Globo di Cristallo è stato vinto da Jessie Diggins.Potrebbe essere l’ultima gara della carriera nello Sci diper una leggenda come Therese, che prova oggi a vendicare il bronzo ottenuto nella prova dei Mondiali dietro a Frida Karlsson e Heidi Weng. Quest’oggi potrebbe imporsi per la 107esima volta in Coppa del Mondo, la 124^ se contiamo anche Mondiali e Olimpiadi. Numeri che solo Marit Bjørgen ha saputo battere. Oggi le papabili per salire sul podio sono, insieme a, Ebba Andeon, Kerttu Niskanen, Astrid Oeyre Slind e Katharina Hennig, con Heidi Weng che ha messo fine con anticipo alla stagione.