Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: inizia la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 50 KM FEMMINILE DI SCI DIDALLE 8.3012:49lunghissima con la neve che diventerà pesante con il passare delle tornate nonostante il lavoro dello staff finnico.12:46 Partiti!il primo dei 7 giri previsti.LA 50 KM TC MASCHILE12:44 Sciatori che sono pronti sul rettilineo di partenza. Assente dell’ultimo minuto il ceco Michal Novak.12:43 Tracciato diche misura 7.15 km e presenta numerosi tratti impegnativi. 75 atleti al via, 7° con neve molle e condizioni non semplici.12:41 Federico Pellegrino difende un solo punticino sul norvegese Erik Valnes per quel che concerne la lotta per il terzo posto della classifica generale.12:37 Come di consueto lo squadrone norvegese avrà i favoriti della manifestazione.