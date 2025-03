Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: i norvegesi fanno corsa dura, Pellegrino si stacca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 50 KM FEMMINILE DI SCI DIDALLE 8.3013:40 Passaggio ai 20 km valido come secondo sprint intermedio. Prima posizione per il norvegese Klaebo sul connazionale Nyenget e sullo svedese Poromaa. Decimo posto per Valnes che si prende un altro punticino.13:37 Sono 8 gli uomini al comando. Si tratta deiKlaebo, Nyenget, Ree e Kruger, del tedesco Moch, dello svedese Poromaa, del finlandese Niskanen e dell’americano Schumacher.13:34 Dice basta lo svedese Jens Burman, che non ne ha più e preferisce ritirarsi. Alza bandiera bianca anche il ceco Jiri Tuz.13:32 Si accorcia il gap tra il norvegese ed il nostro Chicco, orato di 11 punti da Valnes dopo il primo sprint intermedio.13:32 Attenzione, Valnes è crollato! Il norvegese paga 40 secondi al gruppetto di testa.