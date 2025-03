Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: da sola Therese Johaug al 40° km, Ganz deve stringere i denti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:19, può arrivare un bel risultato. Chiuderà dalla 11^ alla 17^ posizione.10:17 Gismondi a +16? da, importante finirla questa gara!10:15giunge al 40° chilometro. Ha sempre quasi un minuto su Slind che ha fatto una gran gara, sempre dapraticamente. Poi Andeon e Stadlober ancora insieme!10:13 Forza Caterina!può giocarsi uno dei migliori piazzamenti in carriera!10:11 Stadlober e Andeon hanno 20? di margine su Hennig e Niskanen.10:10 Diggins decima a +4’15”.10:08 Per la cronaca, Di Centa ha dieci minuti di ritardo e Gismondi 13.10:06 Mancano due giri,ha già cominciato la penultima tornata da 7km.10:05 Caterinaa questo punto si giocherà un posto nelle 15. Il suo gruppo ha margine sulle inseguitrici e 2? di ritardo da Diggins decima.