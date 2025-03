Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: da sola Therese Johaug al 35° km, bella lotta per il podio. Ganz in top 20

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:01 C’è il ricongiungimento tra Stadlober e Andeon! E allora, forse un motivo d’interesse c’è in questi ultimi 15km!!10:00 Al 33.3kmancora in solitaria con 50? di margine su Slind. Poi Andeon con quei 15 metri di vantaggio su Stadlober, Niskanen e Hennig.09:58 Stadlober ripresa da Hennig e Niskanen.09:57 Stadlober ha preso una decina di metri da Niskanen e Hennig. E’ a +6? da Andeon, vediamo se si ricompattano.09:55 Rientratanel suo gruppetto. Dai!09:54 Sono rimaste Niskanen, Stadlober e Hennig nel gruppo che a questo punto si giocherà il 4° posto.09:53 Purtropposi sta staccando dal gruppo che va dalla 11^ alla 17^ posizione.09:52 La bi-campionessa mondiale di 10km e Skiathlon ha scavato un margine di +7? sul gruppo-che adesso si è sfoltito.