Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: TRIPUDIO AUSTRIA!! Feurstein vince a sorpresa davanti ad Haaser, 10° Franzoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELFEMMINILE DALLE 18.0020.23 Vittoria per Lukas!! L’coildi Sune porta all’la prima vittoria in stagione in Coppa del Mondo.20.21 Fuori!! Parte allo sci a Brandis che termina fuori poco dopo il secondo intermedio20.21 Dopo metà gara il tedesco, al debutto in coppa del mondo, ha un ritardo di 1.1920.20 Partito Benno Brandis, campione del mondo juniores.20.19 Diciassettesimo Meillard, festeggia l’!! Lo svizzero chiude con un distacco di 2.3820.19 Dopo metà gara lo svizzero ha un ritardo di 1.07 nonostante un’ottima velocità ed una linea pulita20.18 Partito Loic Meillard, che potrebbe essere un alleato per Von Allmen.20.18 Nono!! Tira un sospiro di sollievo Kriechmayr con Babinsky che termina alle sue spalle di appena 3 centesimi.