Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: si avvicina la vittoria per Feurstein, Odermatt fuori dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELFEMMINILE DALLE 18.0020.15 Partito Christof Innerhofer, ultimo italiano in gara quest’oggi20.14 L’austriaco chiude quindicesimo a 2.09. Al momento è l’ultimo atleta a punti20.14 Dopo metà gara Hemetsberger ha un distacco di 99 centesimi20.13 Tra Von Allmen e Kriechmayr ci sono 6 decimi di distacco. Qualcuno riuscirà ad inserirsi tra i due?20.13 Partito Daniel Hemetsberger.20.12Hrobat che prende un rimbalzo e salta una porta.20.11 Nelle prime porte lo sloveno va larghissimo ed è costretto a sacrificare molta velocità per rimanere in pista.20.11 È il momento di Miha Hrobat, pettorale numero 1920.10 Undicesima posizione per Sejersted con un distacco di 1.68. Il norvegese chiude alle spalle di Franzoni che rimane in top 1020.