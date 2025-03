Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Feurstein prova a far saltare il banco, attesa per i migliori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELFEMMINILE DALLE 18.0019.49 Dopo metà gara lo svizzero ha un ritardo di 65 centesimi. Attenzione perché sta entrando la luce da metà pista in poi.19.49 Partito Stefan Rogentin!19.47 Gara momentaneamente interrotta. Attende alla partenza Stefan Rogentin.19.45 Fuori Monney!! Linea troppo dritta dell’elvetico che finisce larghissimo e salta una porta.19.44 Si inizia a fare sul serio: è il momento di Alexis Monney.19.43 Crawford chiude quinto a 1.98 da.19.43 Dopo metà gara il canadese ha un ritardo di 1.11. Il canadese ha passato bene il primo dosso ma poi finisce lunghissimo19.42 Dopo una breve interruzione si riparte con James Crawford.19.39 Seconda posizione per Eichberger con un distacco di 1.