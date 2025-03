Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: buona gara per Franzoni, attesa per Paris

I PETTORALI DI PARTENZALADELFEMMINILE DALLE 18.0019.36 Dopo metàl'austriaco ha un vantaggio di 62 centesimi sull'italiano.19.35 Partito Lukas Feurstein.19.35 Cochran-Siegle chiude secondo a 43 centesimi da. L'azzurro ha perso 3 decimi nell'ultimo settore.19.34 Dopo metàl'americano ha un ritardo di 66 centesimi. Lo statunitense ha commesso diverse sbavature nella parte alta.19.34 Partito Ryan Cochran-Siegle.19.33chiude in 1:12.43.senza particolari errori per l'azzurro che ha sciato pulito provando a non incidere troppo.19.32 Partito! L'azzurro non avrà riferimenti ma può puntare su quanto visto nellafemminile.19.31 Tocca ora a Giovanni.19.31 Subito fuori Zabystran che è troppo dritto, perde la linea corretta ed esce nel tentativo di ritrovare la giusta posizione.