Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: si comincia subito con tante azzurre! Attesa per Brignone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAFEDERICAVINCE LA COPPA DEL MONDO DISE.LE COMBINAZIONILADELMASCHILE DALLE 19.3018.02 Pirovano paga 0.05 al primo intermedio, ma è avanti di 0.39 al secondo.18.01 1’15?08 il tempo di Melesi. Visibilità piatta, tracciato e pista molto difficili. E’ un disegno molto adatto alle gigantiste, gira tantissimo. Melesi, col pettorale n.1 e non conoscendo la pista, non se l’è sentita di rischiare. Adesso Laura Pirovano.18.00 Iniziato ildi Sun! In pista Roberta Melesi.17.59 Roberta Melesi è pronta al cancelletto di partenza.17.56 I pettorali bassi saranno agevolati? Di solito in America le piste sono preparate molto bene. Dunque non dovrebbe cambiare molto con pettorali più alti.