Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: mostruosa Gut-Behrami. Serve un’impresa a Federica Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAVINCE LA COPPA DEL MONDO DISE.LE COMBINAZIONILADELMASCHILE DALLE 19.3018.20 La scandinava è già fuori dai giochi: 46 centesimi di ritardo al primo rilevamento.18.19 Gut-si è ritrovata proprio all’ultima occasione disponibile. D’altronde oggi si giocava tantissimo: la Coppa del Mondo dipotrebbe salvare la sua stagione.18.18 L’americana Lauren Macuga, che aveva già 3 decimi di ritardo al primo intermedio, salta una porta ed è fuori. E’ il momento della norvegese Kajsa Vickhoff Lie.18.17Gut-. E’ al comando con addirittura 1.66 su Huetter. Non aveva mai sciato così bene in questa stagione. Ha trovato pista e neve ideali per lei.dovrà superarsi per vincere questa Coppa del Mondo di