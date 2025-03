Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Gut-Behrami domina, Vonn sul podio a 40 anni! Brignone terza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAFEDERICAVINCE LA COPPA DEL MONDO DISE.LE COMBINAZIONILADELMASCHILE DALLE 19.3018.38 CHE PECCATO! Marta Bassino perde quasi mezzo secondo nell’ultimo intermedio ed è quarta a 1.45. Miglior gara stagionale per la piemontese, sta tornando! La aspettiamo per la stagione olimpica.18.36 Al primo intermedio Bassino è dietro di 0.17, al secondo 0.49. Vai Marta!18.36 Una buona Robinson è settima a 1.96. Vediamo ora Marta Bassino.18.35 Robinson è dietro di 1.65 al terzo intermedio.18.35 Lindseynon sale suldaldi Are 2018: settefa!18.34 La svizzera Joana Haehlen è 14ma a 3.12. Occhio adesso ad Alice Robinson.18.33 Federicarischia di non salire sul, perché manca ancora Alice Robinson.