Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Aicher davanti a Pirovano, tra poco le favorite

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAFEDERICA BRIGNONE VINCE LA COPPA DEL MONDO DISE.LE COMBINAZIONILADELMASCHILE DALLE 19.3018.15 Al primo parziale Suter è avanti di ben 0.17, al secondo è dietro di 17 centesimi.18.14 Raedler è seconda ad appena un decimo da Huetter. Ma ha dimostrato che la compagna di squadra si può battere. Ci avviciniamo alla fase decisiva. Adesso la svizzera Corinne Suter, poi Lara Gut-Behrami.18.13 Subito 0.13 di ritardo per Raedler, che scendono a 0.07 al secondo.18.12 Attenzione, prestazione importante per Huetter: si porta al comando con 35 centesimi su. Non sarà facile batterla, non ha commesso errori. Per sopravanzarla bisogna prendersi dei rischi e accorciare le linee. E’ il turno dell’austriaca Ariane Raedler.