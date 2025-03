Oasport.it - LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il canadese si aggiudica il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Ace al centro del carrarese.30-30 Risposta lungolinea vincente di rovescio del.30-15 Si torna a far rivedere il rovescio lungolinea vincente.15-15 Non passa il dritto in avanzamento di.0-15 In corridoio il rovescio del toscano.1-1 Game. Palla corta delche chiude con lo smash dopo il recupero disperato di.40-30 Rovescio profondo di, non passa il successivo rovescio del.40-15 Ace al centro di.30-15 Al corpo la prima di, non contiene.15-15 Piedi dentro al campo e grande risposta di dritto di Lorenzo.15-0 Prova il passante impossibile di rovescio, palla che esce di molto.1-0 Game. In rete la risposta di dritto di.40-30 Rischia! Buon servizio centrale e schiaffo al volo sulla riga.