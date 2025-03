Oasport.it - LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6, 6-2, 6-2 ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’italiano torna agli ottavi vincendo ancora in rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.57 2 ore e 24 minuti la durata dell’incontro, 4-6, 6-2, 6-3 il punteggio a favore di Lorenzo!!!CHIUDE LORENZO!!!40-15 Servizio centrale vincente! TRE MATCH POINT PER!30-15 Prova un lob difficile Lorenzo, non si fa sorprendere.30-0 Rovescio in rete del canadese,a due punti dal match.15-0 Lungo il dritto di, non era un colpo impossibile.Serve per il match Lorenzo.5-3 Gioco. Ace a chiudere il game.40-0 Prova il vincente di rovescio da dietro Lorenzo, palla che non oltrepassa la rete.30-0 Il canadese vince il puntocon l’arma del servizio e dritto.15-0 Servizio, dritto e smash a segno in apertura di game.Serveper rimanere nel match.5-2 Game. Il carrarese si avvicina alla vittoria con il servizio e dritto vincente.