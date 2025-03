Oasport.it - LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6, 6-2, 5-2 ATP Miami 2025 in DIRETTA: il toscano è a un passo dagli ottavi di finale

Serveper rimanere nel match.5-2 Game. Il carrarese si avvicina alla vittoria con il servizio e dritto vincente.40-0 Spinge con il dritto Lorenzo, lungo il dritto di.30-0 Risposta in rete del canadese.15-0 In rete il rovescio di.4-2 Lunga la risposta di dritto di Lorenzo, quattro punti consecutivi del canadese che scaccia anche un urlo e vince il game.40-30 Prima vincente al centro.Il canadese sembra zoppicare.30-30 Spinge con il dritto il canadese, non contiene con il rovescio.15-30 Ace esterno.0-30 Oraè in gran spolvero! Prima gran dritto incrociato e poi rovescio in diagonale dall'altra parte.0-15 Punisce Lorenzo con il dritto inside-in.Serve.4-1 Ace per Lorenzo! Conferma il break ile vede il traguardo avvicinarsi!A-40tira il rovescio in rete.