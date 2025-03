Oasport.it - LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6, 2-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il canadese avanti di un set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Break. Altro errore di, stavolta con il dritto in rete. Peccato non aver confermato il break.15-40 In rete il rovescio di Lorenzo, ci sono due palle del controbreak per.15-30 Stecca il rovescio Lorenzo in diagonale.15-15 Il nastro porta via il rovescio di.15-0 Sbagliadi dritto in risposta.3-1!!! Spara via lo schiaffo al volo! Break per Lorenzo!40-A CHE PUNTO DI! Passante in allungo straordinario!40-40 Ancora ace pernon riesce a far partire lo scambio sulle palle break.30-40 Palla break! Schiaffo al volo in rete di.30-30 La seconda esterna diè incontrollabile per.Seconda.15-30 Doppio fallo per, vediamo se si rivolgerà ancora al servizio il