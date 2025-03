Oasport.it - LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-5, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il canadese serve per il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4vince ilset grazie al quinto ace del match.40-0 Largo di poco il back di Lorenzo, tre palle set per il.30-0 Bel passante dida lontano manon sbaglia la volée.15-0 Ace al centro per il.Dopo il cambio di camposervirà per ilset.4-5 Game. Lungo il dritto in contropiede di.40-15 É lungo di pochissimo il pallonetto in recupero di Lorenzo.40-0 Spinge con il dritto, non contiene la palla il.30-0 Viene a rete, alza un tenero lob. Il toscano chiude con la schiacciata.15-0 Prima vincente centrale.3-5 Game. Altra gran prima, larga la risposta in contenimento di. 3 palle del controbreak salvate grazie al servizio per