Oasport.it - LIVE Motocross, GP Europa MXGP 2025 in DIRETTA: tra poco il via di gara-2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59 Tim Gajser ha vinto-1 con facilità, ma Febvre è pronto a dar battaglia nella secondadi giornata.15.55 Adamo vince il GP di MX2 dopo una bella vittoria in-2.15.52 Buonasera e benvenuti alladi-2 di.13.53 Appuntamento alle ore 16 per-2.13.52 Gajser soffre nel finale ma non viene mai veramente attaccato da Febvre, proprio il francese si prepara per una secondache sarà assolutamente spettacolare. Grande Guadagnini quarto con la Ducati.13.51 Ecco l’ordine di arrivo di-1:1 243 Gajser, Tim SLO HON 33:57.468 18 1:48.680 4 1:53.241 1:52.130 1:52.180 0:33.127 0:28.034 0:22.702 0:29.378 Finish2 3 Febvre, Romain FRA KAW 34:01.398 18 0:03.930 0:03.930 1:49.378 4 1:55.338 1:51.491 1:51.382 0:32.917 0:28.