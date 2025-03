Oasport.it - LIVE Motocross, GP Europa MXGP 2025 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.59 Ricordiamo ancora assente il fenomeno belga Herlings per infortunio.12.55 Langenfelder vince-1 di MX2, Adamo secondo.12.52 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-1 di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellaGP, Gajser sfida Lucas Coenen. Pochi sussulti nelladi qualifica della classenel Gran Premio d’. Il terreno del bellissimo tracciato francese ha retto nonostante la pioggia che è caduta per lunghi tratti. Al via dellail più veloce è stato come sempre Lucas Coenen che è passato in testa fin dal primo giro. Il giovane pilota belga ha dettato i tempi dellae, nonostante la spinta finale della Tabella Rossa del fenomeno sloveno Tim Gajser, ha passato per primo il finish line al termine del tredicesimo passaggio.