Oasport.it - LIVE Motocross, GP Europa MXGP 2025 in DIRETTA: Guadagnini e Bonacorsi per stupire

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellaGP, Gajser sfida Lucas Coenen. Pochi sussulti nella gara di qualifica della classenel Gran Premio d'. Il terreno del bellissimo tracciato francese ha retto nonostante la pioggia che è caduta per lunghi tratti. Al via della gara il più veloce è stato come sempre Lucas Coenen che è passato in testa fin dal primo giro. Il giovane pilota belga ha dettato i tempi della gara e, nonostante la spinta finale della Tabella Rossa del fenomeno sloveno Tim Gajser, ha passato per primo il finish line al termine del tredicesimo passaggio.Alle sue spalle Tim Gajser che ha dato la netta percezione di non aver mai spinto seriamente oltre il necessario per chiudere il gap sul pilota ufficiale KTM.