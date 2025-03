Oasport.it - LIVE Motocross, GP Europa MXGP 2025 in DIRETTA: Gajser in testa, segue Lucas Coenen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6- Le condizioni del tracciato sono davvero dure, piloti completamente ricoperti di fango.5- Febvre tiene a 7 secondi l’azzurro Mattia Guadagnini.4- Guadagnini stabile in quarta posizione, seguito da Jonass a tre secondi.3- Forato costretto a rientrare subito ai box. Peccato per lui.2- Si corre sotto la pioggia battente.2- Renaux in grave difficoltà solamente in quindicesima posizione, Seewer in diciassettesima posizione, Jago Geerts diciannovesimo.1- Febvre stabile in terza posizione.1- Forato in nona posizione, Bonacorsi purtroppo in fondo alla classifica.1-al comando,secondo. Ottimo Guadagnini quarto.PARTE GARA-1!13.12 Tutto pronto per l’avvio della gara.13.07 Inizia la fase di preparazione di gara-1.13.03 Timè al momento inalla classifica generale, senza ancora un rivale ben definito.