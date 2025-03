Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia una serie di semifinale incerta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per gara-1 didellaA1 di2024-. La lotta per lo Scudetto si va sempre più viva e la domanda è sempre e solo una: chi riuscirà ad interrompere l’egemonia di Conegliano?sta vivendo una seconda parte di stagione eccezionale, Egonu e compagne hanno chiuso al secondo posto la Regular Seaso, hanno superato 2-0 ai quarti di finale Vallefoglia e in Champions League hanno ottenuto la qualificazione alla Final Four dopo aver strapazzato l’Eczacibasi ai quarti di finale.ha a sua volta conquistato il pass per l’atto conclusivo del massimo torneo continentale, mentre inA ha ottenuto la terza moneta durante la stagione regolamentare, mentre ai quarti di finale play-off ha avuto la meglio su Busto Arsizio.