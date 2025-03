Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 3-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne dominano gara-1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:36 Adesso la serie si sposterà a Firenze, doveproverà ad impattare immediatamente. Vi ricordiamo che nell’altra semifinale Conegliano ha avuto la meglio per 3-0 su Novara in-1.19:35 Ci si aspettava un match equilibrato e combattuto, così non è stato concapace di imporre il proprio ritmo e conin grossa difficoltà in cambio palla. Le toscane hanno dovuto fare i conti con una prestazione leggermente sottotono di Antropova e una Maja Ognjenovic non ispirata a casa di una ricezione spesso problematica.25-21 Finta di Orro,vince-1 con un secco 3-0.24-21 Mingardi annulla il primo.24-20 Mani-out diadesso arrivano veramente i match-point.23-20 Spallata di Antropova,torna a -3.23-19 Errore in attacco di