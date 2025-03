Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-19, lombarde sugli scudi nel primo parziale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-6 Colpo profondo in posto sei per Sylla.12-7 Antropova chiude uno dei pochi scambi lunghi della partita.12-6 Sette di Kurtagic, Orro perfetta.11-6 Finisce qui la serie al servizio di Egonu.11-5 In rete l’attacco di Mingardi, la ricezione dista facendo troppa fatica in questo momento.10-5 Ace di Egonu.9-5 Antropova prova un colpo piazzato, ma la palla esce. Gaspari ferma il gioco.8-5 Muro di Daalderop su Antropova.7-5 Esce la battuta di Antropova6-5 Break di 3 punti per.6-2 Muro di Orro su Mingardi.5-2 Il nastro porta fuori l’attacco di Antropova.4-2 Mani-out di Antropova da posto due.4-1 Parallela imprendibile di Egonu, questa volta èa partire forte.3-1 In rete iltempo di Nwakalor.2-1 Non passa la battuta di Herbots.