Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-4 Difesa di Brenda Castillo e contrattacco di Antropova, Lavarini ferma il gioco.0-3 Non trova il campo neanche Danesi, inizio difficili per.0-2 Errore di Egonu da seconda linea.0-1 Si parte con un contrattacco vincente di Antropova.18:00risponde con Orro, Egonu, Sylla, Daalderop, Kurtagic, Danesi e Gelin.17:58 Questo il sestetto di Conegliano: Ognjenovic, Antropova, Mingardi, Herbots, Nwakalor, Carol e Brenda Castillo.17:55 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti.17:53 Tutti i match disputatisi in stagione trasi sono conclusi al tie-break, questo duello potrebbe essere il più equilibrato dell’intero play-off.17:50 Sono stati innumerevoli gli scontri diretti tra queste due formazioni nelle ultime stagioni, concapace di imporsi in sette delle ultime dieci partite giocate contro17:47non è stata di certo inferiore, come testimoniano il terzo posto in regular season e lo storico approdo indi Champions League.