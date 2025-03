Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 16-11, le padrone di casa prendono il largo nel primo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-15 Esce iltempo di Carol.19-15 Errore in bagher di Ognjenovic, ne approfitta Egonu a filo rete.18-15 Ci pensa ancora Antropova a tenere le sue a contatto.18-14 Danesi approfitta di una slash.17-14 Mani-out di Egonu, salgono le percentuali in attacco di Paola.16-14 Diagonale nei due metri clamorosa di Antropova.16-13 Muro ad uno di Antropova su Sylla.16-12 Pipe vincente di Mingardi.16-11 Errore diretto di Brenda Castillo, secondo time-out per.15-11 Egonu passa in mezzo al muro da seconda linea.14-11 Sette vincente di Nwakalor.14-10 Ancora fermata Antropova, questa volta da Kurtagic.13-10 Murone di Sylla su Antropova.12-10 Bella apertura di Orro, poi ci pensa Egonu in attacco.11-10 Ace di Carol su Sylla.11-9 Si insacca l’attacco di Antropova.