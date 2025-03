Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: serve un’impresa per cambiare la storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro valevole per la prima giornata del Seidi. Le azzurre debuttano a York contro le fortissime inglesi, campionesse in carica di questa competizione. Lene hanno bisogno diper provare a fare partita pari ela.Nelle ultime 2 edizioni del Seil’ha raccolto 8 sconfitte vincendo contro l’Irlanda sia nel 2024 (27-21) che nel 2023 (24-7). Quest’anno per la nazionalena inizierà un nuovo corso: sulla panchina azzurra siederà Fabio Roselli che prenderà il posto di Andrea Di Giandomenico. Il coachno proverà a fare affidamento ad un mix tra atlete esperte e giovani interessanti che proveranno a dare nuova linfa alla squadra.