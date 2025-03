Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49 L’ultima sconfitta dell’nel Seiè datata 10 marzo 2018 quando le inglesi vennero battute dalla Francia 18-17. Allargando il campo a tutte le competizioni internazionali le inglesi hanno vinto 50 degli ultimi 51 incontri perdendo la finale dei Mondiali 2022 contro la Nuova Zelanda per 34-3115.46 Esordio di fuoco per l’di Fabio Roselli. Lene inizieranno il proprio torneo a York contro l’, vincitrici del Seiininterrottamente dal 2019.15.43 Inizia il Seifemminilicon. Le azzurre cercano l’impresa per provare a fare partita contro la corazzata inglese15.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di, incontro valevole per la prima giornata del Seidi