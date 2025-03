Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 38-5, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: buoni segnali delle azzurre nella sconfitta di York

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 A dimostrazione dell’ottima provaerano oltre 8 anni che lene non avevano uno scarto così “basso” contro le inglesi. Negli ultimi anni lene avevano sempre perso di almeno 35 punti.18.00 Ottima provache dopo una partenza da incubo sono cresciute fino a disputare un secondo tempo equilibrato in cui le inglesi sono riuscite a marcare solamente una meta.17.58 Finita!! L’batte l’per 38-5 dopo una buona prestazione.82? Insistono leche guadagnano lentamente campo.81? Recuperano bene il pallone lene che ora potranno provare ad attaccare.80? Il pallone esce pochi secondi prima dello scadere degli 80 minuti. Si ripartirà con una rimessa laterale per le inglesi che avranno il tempo per un’ultima azione.