Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 33-5, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: le italiane provano a resistere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63? In avanti di una giocatricena. Si ripartirà con una mischia per l’sulla propria linea dei 22.62? Calcio altissimo da parte di una giocatrice inglese. Aura Muzzo salta prima di tutte e schiaffeggia il pallone verso Stevanin.61? Buona pressione delle azzurre che recuperano il pallone. D’Inca usa il piede con il pallone che esce nei pressi della linea dei 22 inglese.61? Penetrazione di Emma Sing che guadagna molto campo prima di venire fermata da Ostuni Minuzzi sulla linea dei 22 metri60? In avanti di Turani che non riesce a mantenere il pallone sugli ottimi placcaggi inglesi59? Touche vinta dall’che è salita dillo sulla rimessa laterale.58? Ottimo lavoro di Sgorbini che recupera il pallone obbligando l’avversaria a non liberare il pallone.