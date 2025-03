Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 33-5, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre stringono i denti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Ancora un passaggio in avanti dell’. Premiata la grande difesa dell’che sta provando a non far prendere ritmo all’attacco inglese.74? Grande difesa di Vecchini che ruba il pallone74? Pallone recuperato da Sarah Bern.73? Cancellata la meta inglese!! C’è un passaggio in avanti inglese all’inizio dell’azione.33-5.17.45 L’arbitro va al TMO per un possibile passaggio in avanti72? Le inglesi muovono benissimo il pallone sfruttando la superiorità numerica creata da Bern e siglando la meta con Sadia Kabeya.38-5.71? Fantastica Sarah Bern che salta due giocatrici da fermo, accelera e rompe la lineana.70? Ottimo utilizzo del calcio da parte dell’che guadagna 41 metri70? Le inglesi recuperano il pallone quando il vantaggio era ormai svanito.