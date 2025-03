Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 33-5, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: inglesi avanti dopo il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 L’dovrà provare a ripartire da quanto di buono fatto vedere in questo: la touche e gli interventi sul punto d’incontro. Questi ultimi hanno portato molti frutti costringendo lea commettere diverse infrazioni.16.58 Un momento cruciale per l’è stata la meta di penalità subita a causa di un allineamento errato di Laura Gurioli durante la maul inglese, infrazione che ha portato anche al cartellino giallo per l’azzurra. In inferiorità numerica lene hanno provato a stringere i denti subendo però un’altra meta.16.55 Partenza da incubo per l’cheappena 7 minuti era già sotto 14-0. Le azzurre sono cresciute con il passare dei minuti riuscendo a limitare i danni e a mettere a segno una meta con Francesca Sgorbini.