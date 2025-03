Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 31-5, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: arriva la meta delle azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Non sbaglia Emma Sing.33-5.38? Errore dell’che perde la touche con Amy Cokayne che raccoglie il pallone e sigla la31-5.38? Ancora un salvataggio di Aura Muzzo!! Mia Venner salta D’Inca ma la 14na placca perfettamente con l’inglese che termina schiena a terra non potendo schiacciare il pallone. Rimessa laterale per l’37? Non c’è laper le inglesi!! Feaunai ha effettivamente perso il controllo del pallone prima di schiacciarlo a terra. Si ripartirà con un drop nell’area diper l’26-5.16.46 L’arbitro va al TMO per rivedere il momento della. Feaunati potrebbe aver perso il pallone sul placcaggio di Muzzo.37?lainglese con Maddie Feaunati che rischia di perdere il contatto con il pallone sul placcaggio finale di Aura Muzzo.