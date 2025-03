Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 26-0, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: le inglesi fanno il vuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Non rotola via Marlie Packer. Le azzurre scelgono di andare in rimessa laterale e non tra i pali31? Per la prima volta le azzurre entrano nei 22e provano a spingere.31? Pallone tenuto dalle. Le azzurre si stanno ben comportando sul punto d’incontro30? Non arriva la trasformazione di Emma Sing con il pallone che passa alla sinistra dei pali.29? Azione perfetta delleche impegnano la difesana sul lato destro e poi con un calcio di Sing cambiano fronte verso Claudia MacDonald che trova la meta.26-028? Beatrice Rigoni allunga due mani nel tentativo di intercettare il pallone ma commette ‘in avanti’27? Impreciso il calcio di Scarratt verso Mia Venner che per poco non trova l’aggancio.26? Ottimo calcio di Claudia MacDonald che guadagna molti metri.