Oasport.it - LIVE Inghilterra-Italia 14-0, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: subito una meta per le inglesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10? Grande lavoro di Locatelli sul punto di incontro. L’arbitro però ravvisa un fallo dell’azzurra.10? Touche vinta alle azzurre.9? Calcio in alto dell’, Sing recupera il pallone e serve Packer che calcia e guadagna molto campo. Sofia Stefan raccoglie la palla nei propri 22 e con un calcio guadagna una touche.8? Non sbaglia Sing da una posizione più centrale rispetto alla precedente.14-0.7? Break impressionante di Mia Venner che corre per oltre 30 metri venendo fermata solo sulla linea di. Leraccolgono il pallone e lo muovono centralmente verso Emily Scarratt.12-06? In avanti di Stefan dopo la touche conquistata da Giordana Duca.5? Arriva la trasformazione di Emma Sing.7-0.